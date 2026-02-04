Cuba convoca a Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”

Compartir en

Cuba prepara el escenario para un análisis de alcance global sobre el pensamiento y la obra de su líder histórico. El I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro” sesionará del 10 al 13 de agosto de 2026 en el Palacio de Convenciones de La Habana, como parte de las conmemoraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En conferencia de prensa celebrada este martes en el Centro Fidel Castro Ruz, su subdirectora, Sissi Abay Díaz, detalló los propósitos de un evento diseñado para trascender las fronteras nacionales. La convocatoria, anunciada inicialmente el pasado 27 de enero por Litza Elena González Desdín, presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), busca congregar a estudiosos, académicos y personalidades de diversas latitudes.

La directiva subrayó la singularidad del momento escogido. “Este evento se efectuará precisamente los días en que nuestro país celebre el centenario de Fidel. Y esto no es fortuito”, afirmó Abay Díaz. El objetivo declarado es crear un espacio de “debate plural, dentro del respeto”, que sirva como punto culminante de las actividades por la efeméride, atrayendo a participantes de todo el mundo para reflexionar sobre el pensamiento revolucionario del líder cubano.

Con una filosofía inclusiva, la convocatoria se ha planteado de manera “no cerrada” y con ejes temáticos “bastante abiertos”. Esto, según la organizadora, busca incentivar la presentación de ponencias “lo más aportadoras posibles”.

“A 10 años del fallecimiento del comandante y en el año de su centenario, estudiar su legado y sus aportes en todos los ámbitos de la sociedad se hace imprescindible para la Cuba de hoy”, argumentó.

Amplio espectro temático y participativo

Los temas sobre la mesa abarcarán desde “Fidel como revolucionario y estadista” y “Fidel y el mundo, el legado humanista e internacionalista”, hasta “la huella cultural”, “el estratega militar”, “Fidel y el imperialismo”, “la unidad como estrategia” y “la educación, la ciencia y la conciencia”. Se espera que estos ejes permitan evaluar la vigencia contemporánea de sus aportes.

El perfil de los asistentes buscados es igualmente amplio. Además de intelectuales y académicos, la invitación se extiende a profesores universitarios, miembros de movimientos de solidaridad, estudiantes, líderes políticos, influenciadores digitales y cualquier estudioso del pensamiento político y del liderazgo.

El coloquio no se limitará a sesiones teóricas. Incluirá mesas, talleres, foros específicos de juventudes, parlamentarios y mujeres. Se presentarán libros sobre Fidel Castro editados en Cuba y en el extranjero. Como contribución especial del Centro que lleva su nombre, se presentará la edición de las “Obras Escogidas del Comandante en Jefe”, un proyecto editorial de cuatro años que, según Abay Díaz, “resume aquello que es imprescindible para entender el pensamiento de Fidel”.

Otras prestigiosas instituciones cubanas se han sumado como coauspiciadoras, entre ellas el Instituto de Historia de Cuba, el Instituto Juan Marinello y la Oficina de Asuntos Históricos. Esta colaboración convertirá el evento en una amplia plataforma que integrará exposiciones, presentaciones cinematográficas, documentales y otros eventos paralelos, como el tradicional Coloquio de Revolución Cubana del Instituto de Historia. “Este es un evento país. Es un evento para todos los cubanos”, recalcó la subdirectora.

Respuesta internacional y reconocimiento del reto logístico

La convocatoria ha despertado un temprano interés internacional. En las primeras 24 horas tras su publicación en las plataformas digitales del Centro Fidel Castro Ruz, se recibieron más de 50 correos electrónicos de potenciales participantes. Las consultas digitales han provenido principalmente de Estados Unidos, España y México, países que encabezan el interés, seguidos por naciones como Perú y Ecuador.

Abay Díaz reconoció que organizar un evento de esta magnitud en medio de la compleja situación económica que vive la isla “constituye un reto”, dada la demanda logística y de movilidad internacional que implica. Sin embargo, enfatizó que este desafío “se subordina o carece de importancia frente a la necesidad que tenemos hoy de acercarnos al pensamiento de Fidel”.

La funcionaria aclaró que el propósito no es el culto a la personalidad ni el adoctrinamiento. “Muchas de las enseñanzas que él nos legó, contenidas en su obra, en su prosa, pueden permitirnos hacer frente precisamente a las situaciones complejas que vivimos”, afirmó.

Rememoró la capacidad de resiliencia y creación demostrada por el pueblo cubano durante la crisis de los años 90, conocida como Periodo Especial.

“Poder recurrir a ese pensamiento aleccionador, a esa experiencia de resiliencia, a ese optimismo que hay en la obra de Fidel Castro será imprescindible para los cubanos”, sostuvo. Destacó que tras la obra práctica de la Revolución cubana existe “un aparato teórico, una manera de hacer, una manera de implementar ideas”.

Concluyó con una pregunta retórica que define la ambición del proyecto: “¿Cómo vamos a perder esta oportunidad, que además es de este país, con motivo del centenario de una de las personalidades más grandes que ha dado Cuba y el siglo XX en el mundo?”.

El coloquio se postula así como un ejercicio de reflexión colectiva para descifrar, desde el presente, las claves del futuro en el pensamiento del líder histórico.

