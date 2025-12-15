Desarrollan en barrios cienfuegueros actividades por aniversario 67 de la Revolución

Compartir en

Los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos desarrollan jornadas de limpieza, embellecimiento, e higienización de sus cuadras, asentamientos y comunidades, víspera a la celebración del aniversario 67 del triunfo del primero de enero de 1959.

Mileidys Varela López, coordinadora de los CDR en el territorio sureño, dijo en exclusiva para la Radio que antes de la efeméride Patria, en todos los municipios, consejos populares y asentamientos rurales, los cederistas concentran sus labores en las áreas más vulnerables, aunque es propósito que en la totalidad de las cuadras efectúen trabajos voluntarios y rescaten, además, la identificación de vallas y murales comunitarios.

Las labores de pinturas y colocación de nuevas pancartas y propaganda alegóricas a la efeméride iniciaron por el reparto Pastorita y prosiguen en estos momentos en Paraíso, donde están ubicadas los carteles y anuncios de mayores dimensiones, lo que continuará así con iniciativas de los propios cederistas y sus recursos en todos los municipios y consejos populares.

Aseguró Varela López, que estas jornadas serán intensivas los días más cercanos al fin de año, cuando los cederistas coloquen banderas de la organización, del 26 de julio, la propia del 28 de septiembre, pendones y cadenetas en balcones, ventanas y puertas en el advenimiento del cumpleaños 67 del triunfo revolucionario cubano.

Junto a esa actividad realizan minifestivales de recuperación de materias primas, entrega de reconocimientos a los más destacados y a las familias sobresalientes en el quehacer comunitario, así como desarrollan barrios debates sobre prevención de drogas, ilegalidades e intercambios con miembros de los Destacamentos de Vigilancia Popular, Mirando al Mar y los de Respuesta Rápida, creados en todas las localidades.