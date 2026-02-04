Convocan en Cienfuegos a fortalecer funcionamiento y ejemplaridad de la organización partidista

Compartir en

Como una etapa para demostrar cuánto puede hacer el territorio, sin discursos y enfocados en acciones, calificó al año 2026 Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, durante el encuentro extraordinario de la organización, que transcurre este miércoles.

En la cita, que hizo énfasis en el análisis de la implementación de los acuerdos del Onceno Pleno del Comité Central del PCC, la dirigente expuso los compromisos para el actual período y el nuevo sistema de trabajo que asegurará el cumplimiento de las prioridades de trabajo en la ciudad cabecera.

Con la presencia de José Ramón Monteagudo Ruíz, miembro del Secretario del Comité Central del Partido y Jefe de su departamento Agroalimentario, y autoridades de la provincia, los presentes determinaron proyecciones para fortalecer la vida de las estructuras partidistas y avanzar también en el orden socioeconómico, según los objetivos del programa de Gobierno.

(Noticia en construcción)