Prosiguen inversiones del turismo en Cienfuegos a pesar de limitaciones económicas 

En las instalaciones pertenecientes a la Inmobiliaria, Sucursal Palmares y la Empresa de Campismo se concentrarán las principales inversiones del Turismo en Cienfuegos para el actual año 2026, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país.

Aseguró Yuri Quevedo Pupo, delegado del Turismo en el territorio sureño, en reciente balance del sector, que este año darán mayor prioridad a las inversiones en los hoteles Jagua, La Punta, Camposmane y la reparación de seis habitaciones en la Villa Guajimico, a lo que suman mejoras en otras edificaciones y sistemas tecnológicos, para lo que requerirán de mayor ahorro de recursos y entrega de los trabajadores y entidades ejecutoras.

La etapa anterior, agregó, el plan de inversiones se cumplió aunque hubo limitantes que afectaron seriamente el avance o terminación de algunas obras por la falta de disponibilidad de cemento y acero e inestabilidad de los portadores energéticos.

Las fuerzas se concentraron en los hoteles Jagua y La Punta; los complejos gastronómicos recreativos La Plaza, Costa Sur, el Delfinario, restaurante Los Helechos, del Nicho; además del cambio de imagen de el Ranchón La Aguada.

Otras inversiones se sumaron por TRANSTUR en el montaje de sistemas de paneles solares en varios puntos de rentas, incluyendo bases de cargas eléctricas, además de la adquisición de vehículos y motos y el montaje y rehabilitación de los depósitos de gas licuado de petróleo en los hoteles La Unión y Pasacaballos y la instalación de lámparas fotovoltaicas en entidades.