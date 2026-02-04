Mantiene Cienfuegos cáncer de piel como primer padecimiento oncológico 

Compartir en

El cáncer de piel encabeza la incidencia de enfermedades oncológicas en la provincia de Cienfuegos para ambos sexos, coincidente con el comportamiento de en el país, según datos del Programa Integral para el Control del Cáncer.

La Dra. Ada Elva Suárez Rodríguez, Jefa del Programa Integral para el Control del Cáncer, especificó que, en la población femenina, las neoplasias de mama y colon ocupan posiciones relevantes, mientras que en los hombres se observa una mayor prevalencia de cáncer de próstata, bronquios y pulmón.

Precisó que los municipios de Cienfuegos, Cruces y Palmira constituyen los territorios con las tasas más elevadas de incidencia de esta enfermedad que constituye una de las principales causas de muerte a nivel global.

Cumanayagua centrará la celebración por el día mundial de lucha contra este flagelo como reconocimiento por disminuir la mortalidad prematura, y sus resultados en el pesquisaje y la ejecución de colposcopías.