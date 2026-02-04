🎧 Escúchenos en audio real

Anuncian en Cienfuegos estreno teatral de «Un muerto en venta»

Luzdeibys González Forcades
El Centro dramático de Cienfuegos estrenará próximamente la obra Un muerto en venta como homenaje por el centenario del natalicio del dramaturgo italiano Darío Fo.

Reconocido como el maestro de la sátira y la denuncia social, Fo resultó escogido para la celebración del aniversario 63 de la agrupación cienfueguera y el elenco está integrado por actores fundadores con la dirección de Lázaro Pérez Valdés.
El director teatral declaró que Un muerto en venta, casi en la fase final del montaje, representa un puente entre la tradición crítica del teatro europeo y la vitalidad creativa de la escena cubana.
La celebración por el centenario de un autor imprescindible como el italiano Darío Fo reafirma la vocación del Centro Dramático de Cienfuegos para recrear satíricamente temas universales referidos a la corrupción, el poder y la dignidad humana.

