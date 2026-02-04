Rechaza Refinería de Cienfuegos orden ejecutiva de Trump

Compartir en

En la Refinería Cienfuegos rechazaron la orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de imponer restricciones adicionales al suministro de combustible fósil a Cuba.

La postura de los refineros prevaleció en un acto presidido por Ramón Rodríguez, Secretario del Comité del Partido comunista de Cuba en la industria cienfueguera junto a otros dirigentes sindicales y de la juventud.

Los criterios coincidieron en que la medida irracional representa una forma más para reafirmar el bloqueo económico contra Cuba y agravar las dificultades de servicios básicos, la producción de alimentos, y el desarrollo industrial.

Trascendió en el acto de condena que, la prioridad en la refinería de Cienfuegos será garantizar la máxima eficiencia en las operaciones, optimizar el uso de los recursos disponibles y mantener la continuidad productiva.