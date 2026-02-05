Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que su país mantiene la disposición al diálogo con Estados Unidos, sobre la base del respeto a su soberanía, independencia y autodeterminación.

Apuntó que su gobierno está dispuesto a debatir sobre cualquier tema, sin presiones ni pre condicionamientos, para construir una relación civilizada entre vecinos, que le aportaría beneficios a los pueblos de las dos naciones.

Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano; reconocemos los valores de su historia, de su cultura, agregó el jefe de Estado cubano en conferencia de prensa transmitida hoy por la televisión nacional.

Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el científico, deportivo, religioso, cultural, de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportar muchísimo, señaló.

De cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, prepotente y criminal de bloqueo, que se recrudece, reflexionó.

Esa es nuestra posición, es una posición también de continuidad y yo creo que es posible, concluyó el mandatario.