Denuncia presidente Díaz-Canel planes terroristas contra Cuba

Compartir en

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció en La Habana que desde Estados Unidos organizan y financian acciones terroristas contra Cuba y adelantó que próximamente revelarán detalles de esos planes.

en el Caribe sin evidencias.

“¿De qué lado está la verdad?”, se cuestionó el mandatario. Es Estados Unidos el principal promotor del terrorismo a nivel mundial, insistió.

El mandatario recordó la perversidad de sucesivas administraciones estadounidenses que han financiado y orquestado el terrorismo de Estado contra el pueblo cubano y las más de tres mil víctimas mortales por acciones violentas provenientes desde aquel país.

Evocó pasajes de la historia como las acciones terroristas de Boca de Samá, en Holguín, el asesinato del joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech, la explosión en pleno vuelo de una aeronave de Cubana de Aviación en Barbados donde murieron 73 personas, o los más de 600 intentos de asesinato del Comandante en Jefe Fidel Castro, a lo que se une la muerte de 32 cubanos el pasado 3 de enero en Caracas, cuando defendían no solo al presidente Nicolás Maduro, sino la dignidad de un pueblo, apuntó.

Díaz-Canel refirió que si se repasan los actuales conflictos internacionales se verá directa o indirectamente la incitación, el apoyo o la participación directa de tropas estadounidenses.

El mundo sería otro si Estados Unidos no tuviera esa visión tan guerrerista de la vida y no existiría esa angustia en los pueblos donde el Ejército norteamericano ha intervenido, concluyó.