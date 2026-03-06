🎧 Escúchenos en audio real

Cuba / Noticias

Firmó Díaz-Canel Libro de Condolencias en embajada iraní en Cuba

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, firmó hoy el Libro de Condolencias abierto en la embajada de la República Islámica de Irán en Cuba, para honrar al Líder Supremo del país persa, el Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, fallecido el pasado sábado a consecuencia de la agresión militar perpetrada por Estados Unidos e Israel.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba expresó el profundo dolor y gran pesar que sintió al conocer el asesinato del dirigente iraní, hecho que calificó como una flagrante violación de las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana, informó la Presidencia en su perfil en Facebook.

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Evacúan dudas relacionadas con nuevas normativas vigentes para importación en Aduana cienfueguera

Evacúan dudas sobre la importación en Aduana cienfueguera

Dia-Mundial-de-la-Hipertension-Arterial.

📹 Día Mundial de la Hipertensión Arterial

Agradece Cuba petición de Caricom de eliminar medidas unilaterales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *