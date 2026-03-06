Venezuela y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas y consulares

Compartir en

Los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares a partir de este jueves 5 de marzo, tras un “diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América”, según anunció el Gobierno Bolivariano en un comunicado. La medida busca abrir una nueva etapa de entendimiento y cooperación entre ambas naciones.

La misiva difundida por el canciller venezolano Yván Gil señala que el Gobierno Bolivariano de Venezuela “reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”.

Caracas expresó su “confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido», asegurando que «estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”. Este paso, además, «acompaña el diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional».

Finalmente, el Gobierno Bolivariano evocó las palabras del Libertador Simón Bolívar, quien desde Angostura, en el marco del nacimiento de la nueva República, expresó su deseo de establecer con el Gobierno de los Estados Unidos de la América del Norte “relaciones de amistad y buena inteligencia”.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó previamente que «las autoridades interinas de EE.UU. y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares». Esta medida, según Washington, «facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela».

La ruptura de relaciones entre ambos países se produjo en febrero de 2019, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump, en su primer mandato (2017-2021), respaldó al opositor Juan Guaidó.

El reporte del Departamento de Estado señaló que las recientes conversaciones se centraron en «ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente».

Más temprano este jueves, el presidente Donald Trump afirmó que «Venezuela se encuentra en una situación excelente» y calificó a su presidenta interina, Delcy Rodríguez, como «una persona maravillosa». Trump señaló que «las nuevas autoridades venezolanas han realizado un trabajo fantástico con EEUU».

La reanudación de los nexos diplomáticos se dio en el marco de la visita a Caracas del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, quien propició la firma de acuerdos en el sector energético. Hace apenas tres semanas, el secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright, también visitó Caracas, momento en el que ambas naciones acordaron avanzar en el establecimiento de proyectos en las áreas de petróleo, gas y energía eléctrica.

Este acercamiento diplomático se produce después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera secuestrado y sacado del país por un comando estadounidense el pasado 3 de enero, siendo trasladado ilegalmente a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. Los bombardeos ejecutados aquella madrugada tuvieron como objetivo Caracas y otros puntos del país, dejando un saldo de al menos 100 personas asesinadas.

Tomado de Cubadebate