🎧 Escúchenos en audio real

Ciencia y Tecnología

Promueven taller científico nacional en homenaje a medio siglo del Archivo Provincial

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

El Cuarto Taller de Gestión Documental y Archivos acontecerá en Cienfuegos del 18 al 19 de febrero con participación de profesionales y especialistas de diferentes regiones cubanas.

Anabel Estrada de la Oz, comunicadora institucional del Archivo Histórico Provincial “Rita Suárez del Villar”, significó que los 50 años de la institución resultan el principal estímulo para la realización del evento.

La cita reavivará el legado de la patriota cienfueguera, quien realizó aportes al terruño, y con el que se inscribe el nombre de la institución, única de su tipo en Cuba identificada por una figura femenina.

El taller. en el que prevén la presentación de ponencias, paneles, ventas de libros, entre otras propuestas de interés, contribuye al perfeccionamiento de la gestión documental, histórica y archivística

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Descubren el aspecto de un animal de hace 500 millones de años

Descubren el aspecto de un animal de hace 500 millones de años

🎧 Ofrecen en Cienfuegos recomendaciones para el uso seguro de Facebook

Estudian nuevos materiales para fabricar baterías de litio más sostenibles y seguras

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *