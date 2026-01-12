Promueven taller científico nacional en homenaje a medio siglo del Archivo Provincial

Compartir en

El Cuarto Taller de Gestión Documental y Archivos acontecerá en Cienfuegos del 18 al 19 de febrero con participación de profesionales y especialistas de diferentes regiones cubanas.

Anabel Estrada de la Oz, comunicadora institucional del Archivo Histórico Provincial “Rita Suárez del Villar”, significó que los 50 años de la institución resultan el principal estímulo para la realización del evento.

La cita reavivará el legado de la patriota cienfueguera, quien realizó aportes al terruño, y con el que se inscribe el nombre de la institución, única de su tipo en Cuba identificada por una figura femenina.

El taller. en el que prevén la presentación de ponencias, paneles, ventas de libros, entre otras propuestas de interés, contribuye al perfeccionamiento de la gestión documental, histórica y archivística