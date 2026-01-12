🎧 Escúchenos en audio real

Región Militar Cienfuegos: Defensa permanente de la Patria

Luzdeibys González Forcades
En la Brigada de infantería ligera de montaña, en la Región militar Cienfuegos, aconteció el acto de inicio del año de preparación para la defensa al que asistieron jefes de alto rango, autoridades del territorio, combatientes de varias etapas de lucha y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La condena a las viles acciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el homenaje a los valientes cubanos que allí murieron protagonizaron la cita patriótica dedicada al aniversario 157 del incendio de Bayamo.

El Coronel Yadiel Quesada, Jefe de la brigada de infantería, recordó los principales momentos del pasado período, entre ellos, «ejercicios tácticos, intercambio de experiencias entre batallones y clases en la Escuela provincial de preparación para la defensa.

En la etapa actual, «motivados con la conmemoración por el centenario de Fidel Castro, reforzaremos los niveles de disposición combativa y atenderemos la correcta instrucción para soldados oficiales en cada puesto de trabajo», concluyó.

Trabajadores y unidades destacadas durante el año 2025 recibieron reconocimientos por el desempeño en los departamentos, aulas y áreas de labor agrícola.

Momentos culturales con artistas del grupo Teatro de los Elementos y de la Cass de la Cultura de Cumanayagua, además de la demostración de habilidades en el terreno formaron parte de este encuentro.

Luzdeibys González Forcades

