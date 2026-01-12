Díaz-Canel: «No existen conversaciones con el gobierno de EE.UU.»

Compartir en

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, negó este lunes que existan conversaciones de su gobierno con el de Estados Unidos, salvo los contactos técnicos en el ámbito migratorio.

El jefe de Estado aclaró en su cuenta oficial en X que Cuba siempre ha tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual.

Insistió en la necesidad de que este intercambio se realice sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a la independencia de Cuba.

Señaló que su país cumple escrupulosamente los Acuerdos Migratorios en vigor con Estados Unidos.

«El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano», sostuvo el mandatario.

Afirmó que los cubanos residentes en el país norteño son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami.

Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica, concluyó.