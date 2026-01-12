🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Gobierno de Cuba informa sobre homenaje póstumo a combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber en Venezuela

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Compartir en

El gobierno de Cuba anunció este lunes que el próximo jueves arribarán a La Habana los restos mortales de los 32 combatientes cubanos caídos en defensa de Venezuela, los cuales recibirán homenaje póstumo.

De acuerdo con una nota oficial divulgada este lunes, «en ceremonia militar en el aeropuerto internacional José Martí» serán recibidos los féretros de los héroes y mártires que fallecieron «heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela».

Después, agrega la notificación, se trasladarán por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y durante el trayecto «una representación del pueblo, concentrado en ambos lados de la vía, rendirá honores a los caídos».

«A partir de las 10.00 horas del propio día 15 de enero comenzará el acceso de la población a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales de nuestros combatientes», precisa el texto.

Añade, asimismo, que el venidero viernes, «a las 07.30 horas, los habaneros se concentrarán en la Tribuna Antimperialista José Martí para realizar el acto que dará inicio a la Marcha del Pueblo Combatiente, como reafirmación del compromiso con la Patria».

Ese propio día, se realizarán ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales, serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades y en todos los municipios del país efectuarán actos de homenaje póstumo, señala la notificación oficial.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Recibió Díaz-Canel al Primer Ministro de Cambodia

Con un recorrido por la comunidad Aeropuerto, en el municipio villaclareño de Santa Clara, iniciaron este jueves sus intercambios con el pueblo los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de ese territorio, entre los que se encuentra el Presidente Miguel Díaz-Canel.

Candidatos a diputados de Santa Clara prosiguen intercambios

Tu voto cuenta

Tu voto cuenta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *