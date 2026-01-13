Canciller cubano denuncia caos en EEUU y agresión a soberanías

Compartir en

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy que el gobierno de Estados Unidos enfrenta un creciente rechazo en su propio territorio debido a una gestión interna calificada como caótica y fascista, evidenciada en protestas en múltiples ciudades.

En la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que, mientras se intensifica la oposición doméstica, Washington mantiene una política exterior orientada a socavar la soberanía de Estados independientes y a amenazar la estabilidad y la seguridad internacionales.

Rodríguez señaló que el gobierno estadounidense promueve el odio y la violencia entre su población, comete graves violaciones a los derechos humanos contra cientos de miles de migrantes y desconoce los compromisos asumidos con sus propios electores.

Miles de personas marcharon este fin de semana en Nueva York bajo consignas como “¡Manos fuera de Venezuela!” y “¡ICE fuera de nuestras comunidades!”, en rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y al ataque militar del 3 de enero contra Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos y culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Las protestas, convocadas por The People’s Forum, también expresaron indignación por el asesinato de Renee Nicole Good a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

La organización anticipó movilizaciones nacionales para el 20 de enero, primer aniversario de la investidura de Trump, exigiendo la eliminación de ICE y el cese de la intervención estadounidense en América Latina. “De Minneapolis a Caracas, la violencia de la clase dominante no conoce fronteras”, afirmó.