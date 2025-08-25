Presentan en Cienfuegos nuevo modelo de lenguaje cubano con Inteligencia Artificial

La reciente visita a Cienfuegos del Grupo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, de la Universidad de la Habana, marcó un antes y un después para la provincia desde los lentes de la era digital, con la presentación del nuevo modelo de lenguaje cubano con Inteligencia Artificial que se nombra “Cecilia”.
Geysi Rosell Cuéllar
Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →