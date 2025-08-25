🎧 Escúchenos en audio real

Ciencia y Tecnología / Cienfuegos

Presentan en Cienfuegos nuevo modelo de lenguaje cubano con Inteligencia Artificial

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

La reciente visita a Cienfuegos del Grupo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, de la Universidad de la Habana, marcó un antes y un después para la provincia desde los lentes de la era digital, con la presentación del nuevo modelo de lenguaje cubano con Inteligencia Artificial que se nombra “Cecilia”.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Inagurarán en Cienfuegos XVI Feria de la Estampa

Enaltecen en Cienfuegos a combatientes del 5 de Septiembre

Déficit fiscal

📹 Déficit fiscal y economía doméstica

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *