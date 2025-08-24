🎧 Escúchenos en audio real

Cae Cienfuegos en inicio de segunda fase de Liga Nacional de Futsal

Cienfuegos cedió ante Pinar del Río tres goles por uno en el inicio de la segunda etapa de la Liga Nacional de Futsal 2025.

En el primer partido de la fecha con escenario en la capitalina sala Ramón Font, el choque se mantuvo parejo durante la mitad inicial al punto de culminar con empate a cero.
Apenas comenzaba el segundo tiempo Gulio Zocchi abrió el marcador al minuto 29 y puso delante a los sureños, ventaja que no pudieron preservar pues al 33 los vueltabajeros negociaron el empate por intermedio de Yan Carlos Barreto.

En el minuto 38 Bryan Rodríguez se encargó de darle la ventaja y al 44 Dani Cruz anotaba el gol de la tranquilidad. Los artilleros cienfuegueros nada pudieron hacer en los instantes finales.

Aunque fue el primer encuentro de un total de seis, es una costosa derrota para Cienfuegos porque los pinareños deben disputarse junto a los nuestros el segundo boleto de la zona occidental a la final de la Liga.

A segunda hora Industriales favorito para dominar la llave no pasó de un empate a dos goles frente a Villa Clara.

La tabla de posiciones presenta a Pinar del Río con 3 puntos, Industriales y Villa Clara uno, y Cienfuegos cero.

Este lunes serán rivales PRI-VCL y CFG-IND.

Reinier Cejas Barrera

Narrador y comentarista deportivo de Radio Ciudad del Mar. Conduce el programa La Peña.

Ver todas las entradas de Reinier Cejas Barrera →

