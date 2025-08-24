Cienfuegos: ¡Otra vez tercer lugar en los Juegos Escolares Nacionales!

Compartir en

Por tercer año consecutivo Cienfuegos culmina en la tercera posición de los Juegos Escolares Nacionales, en esta oportunidad más cerca que nunca del segundo puesto que resultó Santiago de Cuba con 497 puntos, por 469 los nuestros, tan solo 28 puntos de diferencia. La Habana una vez más se ubicó en el primer lugar con 587 unidades.

Seis disciplinas finalizaron en la cima: esgrima, gimnasia artística, levantamiento de pesas, nado sincronizado, natación y tenia de mesa. Cuatro ocuparon el segundo peldaño: polo acuático, remo, tiro con arco y velas. En tanto, seis deportes se ubicaron en la tercera posición: atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, fútbol y pentatlón.

De los 37 deportes que concursaron en la cita los nuestros participaron en 31 y solo el judo en el puesto 15, baloncesto 14, ajedrez 12 y el voleibol de playa en el 10 finalizaron en los últimos lugares.

En cuanto a las agrupaciones deportivas los cienfuegueros en la de tiempo y marca resultaron primeros, en deportes de combate y arte competitivo tercer lugar y en deportes con pelotas séptimo, área en la cual hay que continuar trabajando, y sobre todo incursionar en disciplinas que hoy no se compitieron como el balonmano, béisbol five, hockey sobre césped y softbol.

Donde sí los nuestros desbancaron a santiagueros y capitalinos fue en la tabla de medallas, a los indómitos en la ubicación general y a los occidentales en el total de preseas. La Habana fue primera con 89 títulos, 78 de plata y 68 de bronce para un total de 235, Cienfuegos (77-99-76) para un acumulado de 252, mientras Santiago de Cuba finalizó en el tercer lugar con (51-38-59) y acumulado de 148 preseas.

La preparación para la cita número 62 inicia dentro de pocos días y el reto para los del centro sur de Cuba continúa siendo el mismo: ocupar la segunda plaza por puntos, por lo visto en esta ocasión es una meta a la que se puede llegar con un poco más de empeño y sacrificio, aspectos que cada día le impregnan más al deporte atletas, entrenadores y todo aquel que aporta su granito de arena al movimiento deportivo cienfueguero