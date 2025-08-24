📹 Benny Moré: El Bárbaro del Ritmo

Compartir en

Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (Santa Isabel de las Lajas, Cuba, 24 de agosto de 1919-La Habana, 19 de febrero de 1963), más conocido artísticamente como Benny Moré, apodado «el Bárbaro del Ritmo»​ y «el Sonero Mayor de Cuba»,​ fue un cantautor cubano.

Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor, que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero.

​Empezó con el trío de Miguel Matamoros, luego con la Orquesta de Damaso Pérez Prado, y otras orquestas. Al final dirigió su propia orquesta conocida como la Banda Gigante de Benny More. Fallece a los 44 años de edad.

BENNY MORÉ – COLECCIÓN DE ORO

Video: cesarchalon