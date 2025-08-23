Ministro de Finanzas y Precios asiste a debates sobre anteproyecto del presupuesto para 2026 en Cienfuegos

Compartir en

El análisis del financiamiento dirigido al desarrollo de acciones en barrios vulnerables, a la transformación en los sectores de la Educación, Salud y Deporte, y a otras políticas públicas relacionadas con la dinámica demográfica centró el debate sobre el anteproyecto del presupuesto para el 2026 en la provincia de Cienfuegos.

Con la presencia de Vladimir Regueiro Ale, Ministro de Finanzas y Precios, transcurrió la reunión de trabajo que abarcó el recorrido y diálogo con representantes de varias entidades del territorio para constatar las medidas que aseguren una favorable planificación con vistas al año próximo.

El directivo insistió en la importancia que posee la participación popular desde el proceso inicial de la concepción del presupuesto, con el objetivo de que se ajuste en mayor medida a las necesidades reales de la población y las instituciones, sin descuidar la fundamentación de cada gasto y del uso de la contribución territorial.

Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de la provincia, precisó sobre el enfrentamiento a la evasión fiscal, la transformación oportuna en la actividad de multas que hoy solo dispone de un cuarenta y uno por ciento de los gestores en plantilla y el seguimiento a la redistribución de los salarios en el sector presupuestado a partir de las inejecuciones.