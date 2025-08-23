La Original de Manzanillo de gira por Cienfuegos

Compartir en

Auspiciada por la Dirección provincial de Cultura en Cienfuegos, este fin de semana acontece una gira de la agrupación Original de Manzanillo por varios municipios.

Alicia Martínez Lecuna, directora provincial, dijo que este resultó un regalo del sector cultural por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas, con la presentación de la orquesta en el municipio de Cruces, luego del acto provincial por la efeméride.

Este sábado, la Original de Manzanillo actuará en Palmira; a Cienfuegos llegará a las once de la noche y para el domingo, serán Lajas y Cumanayagua los escenarios escogidos, enfatizó Martínez Lecuna. La actuación en Lajas era un anhelo de la Original de Manzanillo para coincidir este año con la celebración por el aniversario 106 del natalicio del Bárbaro del Ritmo, ícono de la música cubana.