🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Culturales

La Original de Manzanillo de gira por Cienfuegos

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Compartir en

Auspiciada por la Dirección provincial de Cultura en Cienfuegos, este fin de semana acontece una gira de la agrupación Original de Manzanillo por varios municipios.

Alicia Martínez Lecuna, directora provincial, dijo que este resultó un regalo del sector cultural por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas, con la presentación de la orquesta en el municipio de Cruces, luego del acto provincial por la efeméride.

Este sábado, la Original de Manzanillo actuará en Palmira; a Cienfuegos llegará a las once de la noche y para el domingo, serán Lajas y Cumanayagua los escenarios escogidos, enfatizó Martínez Lecuna. La actuación en Lajas era un anhelo de la Original de Manzanillo para coincidir este año con la celebración por el aniversario 106 del natalicio del Bárbaro del Ritmo, ícono de la música cubana.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Celebra Universidad cienfueguera su 45 cumpleaños 

Preside Díaz-Canel inauguración de Feria del Libro en Cuba

Preside Díaz-Canel inauguración de Feria del Libro en Cuba

BANDEC y la bancarización

🎧 El Triángulo de la confianza: BANDEC y la bancarización

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *