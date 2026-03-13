Promocionan informáticos cienfuegueros recomendaciones para el acceso a una Internet segura

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Cómo parte de las acciones que saludan el décimo aniversario de la de la Unión de Informáticos de Cuba, la Filial de Cienfuegos, promociona recomendaciones relacionadas con el uso seguro de la Internet, valederas para compartir con adolescentes.

Bajo el eslogan «Juntos por una Internet mejor», postean que para navegar en la red de redes de manera saludable es vital nunca compartir con extraños datos personales: dirección, teléfono, fotos, porque te pueden poner en peligro.

Asimismo, deben evitar la utilización de la cámara web con desconocidos, evitar compartir el correo electrónico, abrir archivos que llegan al SPAM, ni dar click en los enlaces o anuncios, porque podrían contener virus u otros archivos dañinos o con fines de engaño.

Enfatizan en mantener las claves en secreto, o si descubren algo extraño cambiarlas de inmediato y si los adolescentes notan algún tipo de grosería, mensajes desagradables será necesario decirlo a los padres y otros adulto cercano de toda confianza, aseguran expertos.

La publicación también alerta acerca de siempre desconfiar cuando hacen ofrecimientos de regalos, y sobre todo, un adolescente NUNCA deberá asistir a una cita real concertada por Internet sin el acompañamiento de un adulto que tenga cercanía afectiva.