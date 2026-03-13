Premian talento de periodistas cienfuegueros en concurso provincial Andrés García Suárez

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Casi 30 trabajos analizó el Jurado de la Unión de Periodistas de Cuba en Cienfuegos para otorgar los premios del Concurso Provincial Andrés García Suárez, correspondiente al 2025 a propósito del Día de la Prensa Cubana que se celebra cada 14 de marzo.

Fueron evaluadas obras de diferentes géneros periodísticos en las categorías Prensa escrita, Televisión, Gráfica, Hipermedia y la cadena Provincial de Radio, que presentó la mayor cantidad de muestras y otorgados tres premios por cada apartado.

Los lauros en la Radio correspondieron en orden a Arliery Romero Díaz, de la emisora de Cruces, con el testimonio denominado Sonia; a Dayneris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, y el reportaje Libras de engaño; el tercer premio fue para Jorge Domínguez Morado, del mismo medio con su Agenda Pública, mientras que la mención la ganó Geisy Rosell Cuellar con la entrevista Pequeños juglares.

En la Prensa Escrita los galardonados fueron Miguel Adrián Rodríguez Pérez, del periódico Cinco de Septiembre, con el reportaje Combate contra los discípulos de Pinocho y sus falacias y para Delvis Toledo de la Cruz y su fotorreportaje La brisa joven que sopla en la montaña.

En la categoría Hipermedia se llevaron los diplomas Magalys Chaviano Álvarez, también del Cinco, con el reportaje Historia de una cirugía: el regreso de Carlos; Segundo premio fue para Exposur 2025 cierra sus puertas en Cienfuegos, una cobertura asumida por Julio Marcial Molina Hidalgo y Miguel Adrián Rodríguez Pérez, de 5 de Septiembre; el tercero para Dayneris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, con La Colmenita, mi hijo y una niña treintañera; mientras la mención correspondió a Cienfuegos, ciudad y tradiciones junto al mar, un dossier elaborado por Sabdiel Batista Díaz, corresponsal de Prensa Latina en la Perla del Sur.

Por la Televisión ganaron el Primer premio Mayelín del Sol Santiago, con el reportaje Batalla de Carabobo; Sabdiel Batista Díaz con la información de Desplazados por la guerra en la franja de Gaza y el tercer premio fue para Revista impacto Contrapunteo, dedicado al Papel de la Prensa en Cienfuegos.