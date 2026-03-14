14 de marzo: Día de la Prensa Cubana

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Con una presencia marcada en todos los sectores de la sociedad, la prensa cubana celebra cada 14 de marzo una jornada especial, de reflexión sobre el quehacer actual y también de recordación de un importante hito de la historia nacional, la salida del periódico Patria, obra de José Martí.

En esa fecha de 1892, en Nueva York, vio la luz la publicación, orientada a unir las fuerzas y las distintas generaciones para emprender lo que el apóstol de la independencia nacional llamaba la guerra necesaria.

El periódico, para cuya aparición contribuyeron financieramente los tabaqueros cubanos establecidos en Tampa y Cayo Hueso e intelectuales cubanos y puertorriqueños radicados en Nueva York, constaba de cuatro páginas a cuatro columnas, con un formato de 52 por 36 centímetros.

Inicialmente circulaba cada sábado, con un precio de cinco centavos, para costear los gastos de su mantenimiento, y se distribuía principalmente por correo.

En su primer número aparecieron las Bases del Partido Revolucionario Cubano, organización política fundada por Martí para lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico, cuya constitución oficial fue proclamada poco después.

Nace este periódico, a la hora del peligro, para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión, y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden, expresa su fundador en el primer número.

El Héroe Nacional de Cuba, ya entonces reconocido periodista con colaboraciones en prestigiosos medios del continente, desplegó en Patria una infatigable labor: redactaba, corregía, preparaba los paquetes y los llevaba al correo… y dirigió la publicación hasta su muerte en 1895 en el campo de batalla, a donde fue, además de líder de la revolución independentista, como corresponsal.

Desde 1992, centenario de la publicación que también al decir de José Martí surgió ¶ juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad», el 14 de marzo se adoptó como Día de la Prensa Cubana.