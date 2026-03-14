La radio en el foco histórico de Jornada de la Prensa Cubana

El encuentro, celebrado en la Casa de la Prensa de Camagüey, reunió a periodistas, historiadores y profesionales de la comunicación para reflexionar sobre el papel de la radio en la historia de la Revolución cubana y en la construcción de la memoria mediática nacional.

Durante el conversatorio se insistió en la necesidad de documentar con mayor rigor el devenir de los medios de comunicación en la isla, así como el aporte de periodistas, realizadores y directivos que contribuyeron a consolidar la radio como herramienta informativa y política.

Uno de los momentos centrales del intercambio estuvo dedicado a la figura del camagüeyano Jorge Enrique Mendoza, recordado por su trayectoria como dirigente del periodismo revolucionario y por su posterior responsabilidad al frente del periódico Granma.

Los participantes evocaron también su papel en octubre de 1959 cuando, a través de la radio, denunció la traición de Huber Matos y convocó a la movilización popular que derivó en la primera Marcha del Pueblo Combatiente, el 21 de ese mes.

Sobre la dimensión humana y política de Mendoza compartió testimonios su sobrino Marcial Mendoza, quien recordó la cercanía del dirigente con Fidel Castro y su labor como delegado del Instituto Nacional de Reforma Agraria en la provincia.

El periodista Enrique Atienzar Rivero, reportero del periódico Adelante, rememoró otro episodio significativo ocurrido el 29 de junio de 1957, cuando la emisora Cadena Agramonte fue asaltada apenas 20 días después de su fundación.

Ese hecho, explicó, se inscribe en una tradición de acciones vinculadas a la radio como espacio de lucha política, similar al protagonizado por el líder estudiantil José Antonio Echeverría en la emisora Radio Reloj.

Durante el diálogo también se reflexionó sobre la importancia de preservar el patrimonio sonoro de la radio cubana, fundamental para comprender acontecimientos históricos a través de grabaciones originales y testimonios de sus protagonistas.

El encuentro formó parte del programa de la Unión de Periodistas de Cuba en Camagüey por el centenario del natalicio de Fidel Castro y ratificó la colaboración con la Unión de Historiadores de Cuba para profundizar en el estudio de la memoria mediática nacional.