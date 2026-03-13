Avivan legado de José Antonio Echeverría en Cienfuegos

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El Centro de Telecomunicaciones Cienfuegos que lleva por nombre «Trece de Marzo» constituyó sitio de encuentro de varias generaciones de lugareños, para rendir tributo a José Antonio Echeverría y colocar ofrendas florales a su busto.

El encuentro convocó a honrar la figura líder del hecho histórico, quien fungía como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria el trece de marzo de mil novecientos cincuenta y siete, cuando ocurrió el Asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj.

La actividad contó con la presencia de Anisley Cordero González, secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, en la provincia, representantes del Partido, pioneros, miembros de la FEEM y la FEU, trabajadores de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en el territorio.

La ocasión propició entregar el carné que les acredita cómo parte de la membresía de la organización juvenil cubana a Jesica Ortega, Mélani González y Carlos Rolando Veliz, quienes sellaron su compromiso de continuar el legado de los héroes de la Patria.

También reconocieron el quehacer de Yuleimy Acosta Yera y Daniela Martínez Vega, pues sostienen una labor destacada en las responsabilidades asignadas desde sus puestos y en los Comités de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas

Lázaro Alejandro Romero Álvarez, presidente de la UJC en la Perla del Sur, aseguró que jóvenes universitarios cienfuegueros ratifican el compromiso con la obra social en medio de tiempos complejos y hacen de las redes sociales, y otros espacios, el Trece de Marzo de hoy.

La cita de la joven generación contribuye a saludar el cercano cuatro de abril, cuando el calendario recuerde la fundación de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas.