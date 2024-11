Compartir en

Cada primer jueves de noviembre se celebra el Día Internacional de la Gestión de Proyectos o International Project Management Day, para destacar la labor de los Gerentes de Proyectos y personas involucradas que se dedican a planificar, gestionar y ejecutar los proyectos de una organización.

¿En qué consiste la Gestión de Proyectos?

La Gestión de Proyectos o Project Management consiste en un conjunto de elementos teóricos y prácticos que se aplican en el diseño y ejecución de proyectos de diversa índole (corporativos, civiles, tecnológicos, entre otros).

Está relacionada con la planificación, administración, implementación, cumplimiento y consolidación de uno o varios proyectos. Para ello se requiere que las personas encargadas de la gestión de proyectos posean ciertas habilidades y destrezas, tales como dirección, planificación, productividad, liderazgo, trabajo en equipo e innovación.

Los objetivos que persigue la gestión de proyectos son los siguientes:

Gestionar el inicio y evolución de los proyectos.

Canalizar la resolución de problemas que puedan suscitarse durante el proceso de arranque y evolución de un proyecto.

Facilitar las actividades y tareas de finalización y aprobación del proyecto.

El Project Management Institute (una organización sobre gestión de proyectos) establece en su documento “Guide of the Project Management Body of Knowledge (PMBOk)”, las siguientes fases o etapas en la gestión de proyectos:

Estudio de factibilidad: para determinar los beneficios económicos y/o estratégicos que se obtienen con la realización del proyecto. Planificación del trabajo: se establecen todas las tareas y actividades a realizar, así como los recursos necesarios para la finalización del proyecto. Ejecución del proyecto: corresponde a la materialización de los diseños, ideas y planificación del proyecto, utilizando los recursos, las técnicas y los procesos previstos. Seguimiento: referido a la comprobación de las labores planificadas para la ejecución del proyecto, con criterios e indicadores de control de calidad. Cierre: implica la finalización del proyecto, con la debida evaluación y verificación del cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.

Origen de este día internacional

El Día Internacional de la Gestión de Proyectos surgió en el año 2004, por iniciativa de Laverne Johnson, Lori Milhaven y otros miembros del Instituto Internacional de Aprendizaje (IIL).

Con la proclamación de esta efeméride se pretende reconocer el rol desempeñado por los gerentes de proyecto, en todo el proceso de diseño, implementación y ejecución de un proyecto.

Instituto Internacional de Aprendizaje (IIL)

El Instituto Internacional de Aprendizaje o International Institute for Learning (IIL) es una empresa líder en soluciones corporativas y de capacitación creada en el año 1991 por el CEO E. LaVerne Johnson, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

Tiene como finalidad principal brindar capacitación, consultoría, coaching y soluciones comerciales de alta calidad para clientes en más de 150 países (corporaciones globales, empresas multinacionales, pequeñas y medianas empresas, sector público, organizaciones sin fines de lucro y público en general).

¿Cómo se celebra este Día Internacional?

En la celebración del Día Internacional de la Gestión de Proyectos se llevan a cabo conferencias en línea, dirigido a profesionales y líderes empresariales, estudiantes y organizaciones de todo el mundo. Cuenta con la participación de destacados expertos corporativos y líderes de opinión.

Asimismo, se organizan reuniones y eventos especiales, para reconocer la labor de aquellas personas vinculadas con la gestión de proyectos.

Comparte información útil e interesante sobre el Día Internacional de la Gestión de Proyectos en las redes sociales. Utiliza los hashtags #IPMday #DíaInternacionaldelaGestióndeProyectos #ProjectManagementDay