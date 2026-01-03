Unión Nacional de Juristas de Cuba se pronuncia ante agresión cobarde de Estados Unidos contra el hermano pueblo venezolano

Compartir en

La Habana, 3 de enero de 2026.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba, denuncia la agresión cobarde de la actual administración del gobierno de los Estados Unidos contra el hermano pueblo venezolano y exige el respeto al gobierno de Venezuela.

El bombardeo ejecutado por Estados Unidos quebranta los artículos 1.2 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas que refrenda fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y de igual manera dispone que las naciones se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Convocamos a los juristas, intelectuales y organizaciones amigas a reclamar ante la Organización de Naciones Unidas, la CELAC, UNASUR y las demás organizaciones de la región y además:

– Denunciar este crimen internacional y exigir la reparación de los daños humanos y materiales causados al noble pueblo venezolano.

– Exigir el cese inmediato de la detención arbitraria del presidente Nicolás Maduros Moros y de su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, así como los actos de agresión contra Venezuela.

Ratificamos nuestra voluntad de defender la declaración de la CELAC al reconocer a la América Latina como Zona de Paz.

Llamamos a multiplicar la solidaridad de todas las personas de bien del mundo, para que cesen definitivamente los actos de agresión, chantajes y amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra los países de América Latina y en especial Venezuela.

Exigimos amparados por las normas elementales del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas la intervención de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que adopten las resoluciones inmediatas para poner fin a la agresión.

Junta Directiva Nacional

Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde