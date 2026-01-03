Trump se ufana del ataque y asegura que EE. UU. estará fuertemente involucrado en el sector petrolero venezolano

Compartir en

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presumió este sábado del ataque contra Venezuela perpetrado en la madrugada, y aseguró que no hay ningún otro país en la Tierra que pueda realizar una maniobra así.

«Diría que había bastante actividad. Estaba todo muy oscuro, especialmente en Venezuela. El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había hecho nunca», relató en su conversación con Fox News. «Y me dijeron, me lo dijeron militares de verdad, que no hay ningún otro país en la Tierra que pudiera realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión», evaluó, agregando que fue «un trabajo increíble» que nadie más podría haber hecho.

Por otra parte, Trump reveló que EE. UU. iba a realizar la operación hace cuatro días, pero el tiempo no era perfecto para hacerlo. «El tiempo tiene que ser perfecto. […] Esperamos varios días», agregó.

Reveló también que Washington estaba preparado para una segunda ola de ataques contra Venezuela, pero no fue necesario. Añadió que su país no ha perdido ninguna aeronave. «Un helicóptero fue golpeado bastante fuerte, pero lo recuperamos», afirmó.

Trump dijo a Fox News que el presidente Maduro y su esposa habían sido llevados al USS Iwo Jima, uno de los buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

Trump agregó que el país estará «fuertemente involucrado» en el sector petrolero de Venezuela tras el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde