Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Los miembros de la Comisión de Relaciones Internaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba expresamos nuestra más enérgica condena a la agresión militar del gobierno de los Estados Unidos a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Hacemos un llamado urgente a los parlamentarios y parlamentarias del mundo a exigir el fin del criminal ataque; violatorio del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de toda norma de civilización.

La región de América Latina y el Caribe debe prevalecer como Zona de Paz, proclamada por todos los Jefes de Estado y Gobierno de la región en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, en 2014.

Expresamos nuestro total apoyo y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y su legítimo gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros.

La Habana, 3 de enero de 2026.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde

