Cuba renueva la dirección de su Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba ha anunciado un relevo en sus altas responsabilidades. José Fidel Santana Núñez cesa en el cargo de viceministro primero y Adianez Taboada Zamora en el de viceministra, rol que ocupaba desde 2019.

Santana Núñez, con una trayectoria que incluye la presidencia de la Agencia Nuclear, fue clave en la introducción de incentivos económicos para proyectos de ciencia. Por su parte, Taboada Zamora, anteriormente rectora de la Universidad Agraria de La Habana, lideró durante su gestión la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En sustitución, ascienden a viceministro primero Rudy Montero Mata, quien se desempeñaba como viceministro desde enero de 2024. Montero Mata, ingeniero geólogo, fue director del Instituto de Geofísica y Astronomía y el primer presidente de la Fundación Climática IRIS.

Asimismo, son promovidos a viceministros Idalia López Pedroso y Daimar Cánovas González.

López Pedroso, quien era directora de Organización y Control, fue anteriormente delegada del CITMA en Pinar del Río. Cánovas González, doctor en Ciencias y profesor de la Universidad de La Habana, se desempeñaba como director Jurídico y ha estado al frente de la aprobación de leyes clave para el organismo.

Estos cambios se producen mientras el CITMA avanza en el debate de un anteproyecto de Ley sobre Ciencia, Tecnología e Innovación y se prepara para su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

Tomado de Cubadebate