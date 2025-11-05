SNB: Elefantes vencen por partida doble a los Indios de Guantánamo

Compartir en

El equipo de béisbol de Cienfuegos comenzó con el «pie derecho» en la reanudación de la serie nacional, tras la detención del torneo debido al paso del huracán Melissa por la región oriental del país.

Par de victorias en igual cantidad de salidas es el saldo hasta el momento de los elefantes ante los indios de Guantánamo.

En un juego de altas y bajas en el marcador el martes no se pudo concluir el choque en el estadio 5 de septiembre debido a la oscuridad reinante en la grama beisbolera.

El pleito se selló en la parte baja del noveno con empate a 7 carreras.

Para salvar el encuentro y con ventaja de una anotación el alto mando sureño llevó a la lomita al derecho crucense Luis Ángel Santana quién no pudo evitar la igualdad en la apertura del capítulo nueve.

Como buen gladeador, Santana volvió a pedir la pelota para la reanudación. Sus compañeros nada pudieron hacer a la ofensiva en la parte baja del noveno. En la regla Schiller el espigado derecho se creció y no le permitió a los del este pisar la goma, a pesar de los dos corredores que son embazados al inicio de cada inning según indica la regla.

Los paquidermos fueron al cierre del décimo en igualdad de condición. Leodanys Sarduy recibió boleto y con la casa llena vino a empuñar el receptor Manuel Fernández quien recibió pelotazo del lanzador Jonny Téllez a la postre perdedor del choque.

De esta manera Luis Ángel alcanzó su segundo éxito del certamen con 4 descalabros.

En el segundo encuentro 6 carreras por una la victoria para la tropa del centro sur de la isla. Excelente labor monticular del zurdo Islay Sotolongo quién permitió sólo una anotación y 4 incogibles a la ofensiva del guaso. El crucense ponchó a 8 contrarios y regaló 2 boletos. Esta fue su tercera sonrisa con dos derrotas.

Con el madero sobresalió Raúl Pérez de 3-2 y par de fletadas para el home play.

Ahora, Cienfuegos presenta balance de 20 éxitos y 18 descalabros, y este jueves irá por asegurar la subserie, para ello dependerán del derecho Raikol Suárez