Sesionó Pleno Provincial del Partido en Cienfuegos

Compartir en

El último pleno del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba aconteció en Cienfuegos para cerrar el actual año con un profundo análisis sobre los temas económicos y sociales inherentes al territorio.

En la cita, las máximas autoridades cienfuegueras, directivos e invitados dedicaron los primeros minutos al homenaje eterno para Fidel Castro con el compromiso para realzar sus ideas y eliminar muchas de las ineficiencias existentes.

En Cienfuegos cerrarán seis municipios con superávit, sin embargo prevalecen las bajas cifras en ventas netas y utilidades, empresas con pérdidas, una circulación mercantil regular y producciones físicas incumplidas.

De acuerdo con la planificación para el próximo año, varios criterios coincidieron en la importancia de revertir la actividad de las 94 empresas estatales de Cienfuegos para que haya producciones reales y no pérdidas; valorar estrategias de cara al envejecimiento de la fuerza laboral y consolidar el autoabastecimiento alimentario.

Armando Carranza, primer secretario del Partido en Cienfuegos, llamó a mejorar esos indicadores para apreciar un mayor desarrollo en el próximo año y alcanzar satisfacción en la sociedad con producción notable de alimentos, control del tema económico y consolidación de la empresa estatal socialista.