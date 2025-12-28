Béisbol cubano: se mantiene la pugna por último cupo clasificatorio

Compartir en

La lucha por el último pasaje a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol, volvió a encenderse hoy, con triunfos vitales de Pinar del Río, Cienfuegos y Villa Clara.

En la recta final del calendario clasificatorio, los Vegueros pinareños defendieron su territorio en el estadio Capitán San Luis y alcanzaron su victoria número 39 al superar 5-1 a Industriales, aferrándose a la octava plaza de la tabla.

El zurdo Gabriel Cantero firmó una salida de autoridad durante seis entradas, en las que solo permitió un cuadrangular solitario de Yaser Julio González. El relevo fue sellado por Frank Abel Álvarez, mientras Remberto Barreto cargó con el revés.

La ofensiva occidental tuvo como estandarte a Lester Benítez, quien impulsó cuatro carreras gracias a una jornada que incluyó par de sencillos y un doblete oportuno.

En el estadio 5 de Septiembre, Cienfuegos también cumplió su parte al imponerse 8-6 a Matanzas. Los Elefantes alcanzaron igualmente las 39 victorias, aunque su destino ya no depende solo de ellos. Un racimo demoledor de seis anotaciones en el sexto capítulo inclinó la balanza, con jonrón de Erisbel Arruebarrena y doble impulsor de Erick Acevedo.

José Carlos Sarría se llevó el crédito desde la lomita, pese a permitir dos carreras, mientras que Andrys Pérez desapareció la pelota por los Cocodrilos, equipo que cayó al tercer puesto de la clasificación.

En tanto, los Leopardos de Villa Clara siguieron aferrados a la esperanza al vencer 5-3 a los Tigres de Ciego de Ávila en el José Ramón Cepero. Ariel Díaz empujó dos anotaciones y José Carlos Quesada trabajó con solidez durante seis entradas y dos tercios para apuntarse el triunfo. Rubén Ortega cerró el telón y Kendry Machado cargó con la derrota.

Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, la Serie Nacional vive horas de máxima tensión, donde cada lanzamiento pesa como si fuera de postemporada.