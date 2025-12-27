Serie Nacional: Cienfuegos sacude la recta final

Los Elefantes de Cienfuegos avivaron este viernes la pelea por la clasificación en la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras una victoria de carácter ante Matanzas en una jornada que reordenó fuerzas en la recta decisiva.

En la lucha por el último cupo a los cuartos de final, los paquidermos firmaron una remontada de alto voltaje para imponerse 7-5 a los Cocodrilos de Matanzas y alcanzar en el octavo escaño a los Vegueros de Pinar del Río, que sellaron por oscuridad su partido contra Industriales, con ventaja azul 12-9 en el octavo episodio.

Un demoledor racimo de seis carreras en el sexto capítulo inclinó definitivamente la balanza a favor de los sureños, que alcanzaron las 38 victorias y sepultaron las opciones matemáticas de las Avispas de Santiago de Cuba.

Erisbel Arruebarrena detonó un jonrón con dos a bordo para encender la rebelión, y poco después José Manuel Oramas repitió la dosis para completar el ataque que marcó el rumbo del desafío.

Desde el montículo, Islay Sotolongo se acreditó el triunfo con una faena de 8.1 entradas, en las que toleró cinco carreras, dos de ellas producto de un cuadrangular de Andrys Pérez en el noveno episodio.