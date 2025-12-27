🎧 Escúchenos en audio real

Serie Nacional: Cienfuegos sacude la recta final

Los Elefantes de Cienfuegos avivaron este viernes la pelea por la clasificación en la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras una victoria de carácter ante Matanzas en una jornada que reordenó fuerzas en la recta decisiva.
En la lucha por el último cupo a los cuartos de final, los paquidermos firmaron una remontada de alto voltaje para imponerse 7-5 a los Cocodrilos de Matanzas y alcanzar en el octavo escaño a los Vegueros de Pinar del Río, que sellaron por oscuridad su partido contra Industriales, con ventaja azul 12-9 en el octavo episodio.
Un demoledor racimo de seis carreras en el sexto capítulo inclinó definitivamente la balanza a favor de los sureños, que alcanzaron las 38 victorias y sepultaron las opciones matemáticas de las Avispas de Santiago de Cuba.
Erisbel Arruebarrena detonó un jonrón con dos a bordo para encender la rebelión, y poco después José Manuel Oramas repitió la dosis para completar el ataque que marcó el rumbo del desafío.
Desde el montículo, Islay Sotolongo se acreditó el triunfo con una faena de 8.1 entradas, en las que toleró cinco carreras, dos de ellas producto de un cuadrangular de Andrys Pérez en el noveno episodio.
La derrota provocó la caída de Matanzas al tercer puesto del ordenamiento general, superado por los Cachorros de Holguín, que no tuvieron acción en la jornada.

En el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 9-5 a los Huracanes de Mayabeque para cerrar ambos su calendario clasificatorio y quedar a la espera de sus rivales en cuartos de final.

Rey Richard Ricardo encabezó la ofensiva yayabera con sencillo, doble y tres impulsadas, mientras Delvis Hernández bateó de 5-3 y Frederich Cepeda Jr. aportó dos remolques y un doblete.

Fernando Betanzo lanzó cinco episodios y dos tercios sin permitir carreras para apuntarse su sexta victoria del torneo, en tanto Albert Valladares cargó con el revés tras una salida de apenas 1.1 entradas, marcada por seis boletos y cinco anotaciones.

En el cierre de la jornada, las Avispas de Santiago de Cuba derrotaron 12-11 a los Alazanes de Granma en el Mártires de Barbados de Bayamo, resultado que extendió a once la racha negativa de los granmenses.

Andy Rodríguez y Raydel Sánchez conectaron jonrones por los indómitos, que llegaron a 105 cuadrangulares en el campeonato y continúan estableciendo récords en torneos de 75 juegos, mientras Leonardo Alarcón destacó por los derrotados con un explosivo de 5-4, incluido un vuelacercas y cuatro impulsadas.

