Serie Nacional: Cienfuegos sacude la recta final

En el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 9-5 a los Huracanes de Mayabeque para cerrar ambos su calendario clasificatorio y quedar a la espera de sus rivales en cuartos de final.
Rey Richard Ricardo encabezó la ofensiva yayabera con sencillo, doble y tres impulsadas, mientras Delvis Hernández bateó de 5-3 y Frederich Cepeda Jr. aportó dos remolques y un doblete.
Fernando Betanzo lanzó cinco episodios y dos tercios sin permitir carreras para apuntarse su sexta victoria del torneo, en tanto Albert Valladares cargó con el revés tras una salida de apenas 1.1 entradas, marcada por seis boletos y cinco anotaciones.
En el cierre de la jornada, las Avispas de Santiago de Cuba derrotaron 12-11 a los Alazanes de Granma en el Mártires de Barbados de Bayamo, resultado que extendió a once la racha negativa de los granmenses.
Andy Rodríguez y Raydel Sánchez conectaron jonrones por los indómitos, que llegaron a 105 cuadrangulares en el campeonato y continúan estableciendo récords en torneos de 75 juegos, mientras Leonardo Alarcón destacó por los derrotados con un explosivo de 5-4, incluido un vuelacercas y cuatro impulsadas.