🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sociedad

Llaman en Cienfuegos a incrementar la responsabilidad vial

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Compartir en

Ante un aumento considerado de la accidentalidad en la provincia de Cienfuegos durante este año por concluir, la Unidad Provincial de Tránsito llama a conductores, peatones y población en general, a incrementar la prevención, seguridad y responsabilidad vial.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad, aseguró a la Radio que adoptan todas las medidas e incrementan el enfrentamiento para evitar las violaciones del Código de Seguridad Vial, al mismo tiempo que intensifican la labor profiláctica en intercambios con directivos y trabajadores de empresas con gran parque vehicular.

Los indicadores muestran un aumento que sitúan al territorio en alarma y condición de peligrosidad y sitúan al ser humano como el factor que más interviene en la accidentalidad, causante principal de más del 90 % de las colisiones ocurridas de enero a esta fecha.

Persisten como causas principales la no atención adecuada y control al vehículo, distracción al volante, los animales sueltos o amarrados a la orilla de la vía y los excesos de velocidad.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Memorias del veterinario Julio Jova sobre Fidel Castro

🎧 Memorias del veterinario Julio Jova sobre Fidel Castro

Betty Ponce !Por Cuba vale la pena!

📹 Betty Ponce: !Por Cuba, vale la pena!

Dia-Internacional-del-Arte-Islamico

Día Internacional del Arte Islámico

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *