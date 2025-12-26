Llaman en Cienfuegos a incrementar la responsabilidad vial

Compartir en

Ante un aumento considerado de la accidentalidad en la provincia de Cienfuegos durante este año por concluir, la Unidad Provincial de Tránsito llama a conductores, peatones y población en general, a incrementar la prevención, seguridad y responsabilidad vial.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad, aseguró a la Radio que adoptan todas las medidas e incrementan el enfrentamiento para evitar las violaciones del Código de Seguridad Vial, al mismo tiempo que intensifican la labor profiláctica en intercambios con directivos y trabajadores de empresas con gran parque vehicular.

Los indicadores muestran un aumento que sitúan al territorio en alarma y condición de peligrosidad y sitúan al ser humano como el factor que más interviene en la accidentalidad, causante principal de más del 90 % de las colisiones ocurridas de enero a esta fecha.

Persisten como causas principales la no atención adecuada y control al vehículo, distracción al volante, los animales sueltos o amarrados a la orilla de la vía y los excesos de velocidad.