Celebran en Cienfuegos acto por aniversario 67 del triunfo de la Revolución

Marcados por el júbilo y el frescor propio de las mañanas de diciembre, este día 24 representantes del pueblo en Cienfuegos saludaron el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana, en una ceremonia solemne con la cual rindieron homenaje al líder histórico Fidel Castro Ruz.

Acompañaron a los asistentes Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC); Rolando Rajadel Alzury, vice Gobernador provincial; Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del PCC en el municipio cabecera, junto a otros dirigentes de organizaciones políticas y de masas del territorio.

Aupados por el sentido de la responsabilidad con la prolongación del legado histórico de quienes lucharon por una Cuba mejor, recibieron el carné que los acredita como militantes nuevos arribantes a las filas del PCC. De igual forma, el acto fue propicio para la entrega del Sello acreditativo a nuevos integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

Un año de arduo esfuerzo y grandes sacrificios demanda el elogio de aquellos sobresalientes en sus gestiones. Así, la ocasión sirvió, además, para reconocer a entidades y organismos destacados en el impulso a la economía y tareas sociales durante el año que culmina.

Al dirigirse a los cienfuegueros, Armando Carranza Valladares subrayó que 2025 ha sido un año muy difícil para el pueblo, pero lo importante es que este mantiene el poder político que le fue entregado en 1959, dijo. De igual manera dirigió palabras de elogio a los trabajadores eléctricos, de telecomunicaciones y de la construcción que entregaron sus esfuerzos en la recuperación tras el paso del huracán Melissa en el oriente del país.

El dirigente partidista también encomió la labor de quienes se desempeñan en los sectores de la Salud, Educación, Comunicaciones, Transporte y la producción de alimentos, entre otros.

Para 2026, anunció, los cienfuegueros continuarán avanzando en la recuperación electroenergética y el incremento de la producción de alimentos según dijo, la mejor forma de honrar a Fidel en el año de su centenario será con un mayor vínculo de los dirigentes políticos con el pueblo y con el aumento de la participación popular en la búsqueda de soluciones.

Convencidos de que la obra revolucionaria es valiosa y constituye expresión de justicia social, los cienfuegueros celebraron el advenimiento de otro aniversario de este proyecto sociopolítico. Lo hicieron con el compromiso de transformarlo en uno más justo, próspero y sostenible.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre