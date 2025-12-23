Honran quehacer de trabajadores del sistema de tribunales en Cienfuegos

Compartir en

El 23 de diciembre de 1973 crearon en Cuba el sistema de tribunales y en Cienfuegos recordaron la efemérides con la realización de un acto político-cultural donde honraron la labor de los profesionales del sector.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de la provincia, acompañaron a jueces y trabajadores jurídicos que despiden el año con loables resultados.

Mairobys Sarduy Alejo, presidenta del órgano judicial, significó que trabajaron para la implementación de los cambios sustanciales introducidos con respecto al ejercicio de impartir justicia a partir de la reforma sustantiva, procesal y judicial.

En la ocasión, el Sindicato de la Administración Pública entregó la Distinción Enrique Hart Dávalos a trabajadores con una trayectoria distinguida, y el Tribunal Provincial Popular recibió la Condición Distinguido Nacional por cuarto año consecutivo.





El encuentro constituyó asimismo momento oportuno para que Deysi González Chávez y Aymara Elena Hernández García obtuvieran el Reconocimiento al Mérito Judicial, a causa de la excelencia de su quehacer a lo largo de 30 años, y a otros profesionales el sello por los diez años de servicio.

Trascendió, además, el reconocimiento especial concedido por el Comité Provincial del Partido al Tribunal, al que se sumaron otros sectores vinculados a su quehacer como los Ministerios del Interior, de Salud Pública y organizaciones de masas.

Los colectivos del sistema de tribunales, fieles al servicio público, imparten justicia con profesionalidad, sensibilidad y transparencia, y para tal propósito apelan a la superación profesional con los valores humanos como baluarte.