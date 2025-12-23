Reconocen labor de fiscales cienfuegueros

Compartir en

El aniversario 52 de la Fiscalía de la República de Cuba motivó a trabajadores del sector en Cienfuegos reconocieron el trabajo de la familia fiscal y quienes mantienen años sostenidos en su puesto de labor.

En el acto, presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos, transmitieron la felicitación enviada por Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República.

El encuentro propició que el Sindicato de la Administración Pública otorgara la Distinción Enrique Hart Dávalos a cinco fiscales destacados, mientras el órgano jurídico reconoció a hombres y mujeres con el sello por los 10, 15, 20 y 30 años al servicio de Justicia.

El Ministerio de la Salud Pública, el Ministerio del Interior, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comité de Defensa de la Revolución, Tribunal Provincial Popular, el Partido Comunista de Cuba concedieron un diploma a la Fiscalía por los resultados en el quehacer y su responsabilidad de impartir justicia.

Asimismo, nuevos fiscales firmaron el acta de toma de posesión que oficializa la responsabilidad para el ejercicio fiscal.

Kirenia Vizcaya de la Cruz, Fiscal Jefe Provincial, recordó que la jornada también recuerda a Fidel Castro, pues su legado guía la labor de la fiscalía que nació en memoria del natalicio de Ignacio Agramonte y Loynaz.











