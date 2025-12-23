🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sin categoría

Reconocen labor de fiscales cienfuegueros (+Fotos)

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Reconocen labor de fiscales cienfuegueros
Compartir en

El aniversario 52 de la Fiscalía de la República de Cuba motivó a trabajadores del sector en Cienfuegos reconocieron el trabajo de la familia fiscal y quienes mantienen años sostenidos en su puesto de labor.

En el acto, presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos,  transmitieron la felicitación enviada por Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República.

El encuentro propició que el Sindicato de la Administración Pública otorgara la Distinción Enrique Hart Dávalos a cinco  fiscales destacados, mientras el órgano jurídico reconoció a hombres y mujeres con el sello por los  10, 15, 20 y 30 años al  servicio de Justicia.

El Ministerio de la Salud Pública, el Ministerio del Interior, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comité de Defensa de la Revolución, Tribunal Provincial Popular, el Partido Comunista de Cuba concedieron un diploma a la Fiscalía por los resultados en el quehacer y su responsabilidad de impartir justicia.

Asimismo, nuevos fiscales firmaron el acta de toma de posesión que oficializa la responsabilidad para el ejercicio fiscal.

Kirenia Vizcaya de la Cruz, Fiscal Jefe Provincial, recordó que la jornada también recuerda a Fidel Castro, pues su legado guía la labor de la fiscalía que nació en memoria del natalicio de  Ignacio Agramonte y Loynaz.






Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Vierten algunos embalses en Cienfuegos para asumir lluvias de Ian

Con situación favorable embalses de la provincia de Cienfuegos

Doctor Arístides Sánchez experimentado cirujano en Cienfuegos

Doctor Arístides Sánchez: experimentado cirujano en Cienfuegos

Gira Rodando la escena acerca el teatro a barrios de Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *