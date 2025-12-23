Concluye Unidad Territorial de Normalización Cienfuegos el 2025 con indicadores positivos

Compartir en

La Unidad Territorial de Normalización en Cienfuegos concluye este año 2025 con indicadores positivos y efectividad de los servicios que brinda, gracias a la búsqueda de alternativas para su gestión.

Según dio a conocer Mileydis Herrera Alonso, directora de la Oficina, el colectivo en la etapa logra a pesar de la complejidad del contexto económico actual, enfrentar con efectividad los desafíos para generar el desarrollo que requieren las políticas de normalización, metrología, calidad y de inocuidad alimentaria.

Resaltó la dirigente en el balance los logros en la ejecución de los planes de inspección y supervisión en la actividad regulatoria, la capacitación en las buenas prácticas de inocuidad alimentaria, la entrega del Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad y actualización del cuestionario normalizativo con las empresas del sector estatal y privado.

Hasta la fecha suman más de 8 mil los servicios prestados de calibraciones y verificaciones; sistematizan la certificación de productos y sistemas de gestión de las empresas del territorio, con prioridad para las entidades de fondos exportables, productoras de alimentos, centros de los ministerios de Salud, la Agricultura y Comercio y el uso de las normas cubanas vigentes.

El colectivo de trabajadores de la Unidad Territorial de Normalización en Cienfuegos mantiene la certificación de la contabilidad, los parámetros de estados financieros, control interno y trabajan con las tarifas actualizadas de verificación, calibración y capacitación; así como cumplen los objetivos encaminados a fortalecer la economía del territorio y el país y la participación en proyectos de desarrollo local.

En el encuentro, que presidió Yarina de la Caridad Soto Herrera, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Cienfuegos, dejaron aprobadas las proyecciones de trabajo para el año entrante, entre las que sobresale mantener la acreditación del laboratorio de Metrología y el Órgano de Inspección y su competencia.