Proyectan modernización del Museo Histórico Provincial

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Expertos del Museo Histórico Provincial, de Cienfuegos, proyectan un nuevo guión museológico para ofrecer servicios contemporáneos y más interactivos, que posibiliten convertir a sus visitantes en usuarios desde las redes sociales.

La Máster en Ciencias, Alina Russo Reyes, directora de la institución cultural, aseveró que presentaron los proyectos a diferentes convocatorias del PENUD, actualmente en evalución, para con tecnolgía moderna lograr la realidad aumentada.

La instalación abre sus puertas a púbico en general, y constituye también valiosa para estudiantes que realizan allí actividades extra curriculares visualicen la historia, porque la abordan en todo su splendor, aseguró Russo Reyes.

El Museo Histórico, único de su tipo en territorio sureño, exhibe a través de las evidencias arqueológicas todos los sistemas sociopolíticos Cubanos, desde la comunidad primitiva, la colonia, la neocolonia y la etapa de revolución.

Actualmente, la instalación, encargada de proteger y socializar el patrimonio, presenta la exposición temporal “La historia del ferrocaril en Cuba, que estará a disposición del público hasta el 29 de enero del próximo año.

