Para conmemorar el aniversario 68 del Alzamiento Popular Armado del 5 de septiembre de 1957, el Consejo Provincial de las Artes Plásticas de Cienfuegos inauguró una sugerente muestra colectiva.

Desde este 4 de de septiembre la galeria Federico Fdez Cavada del Taller de grabado en esta ciudad recibe la colección MINIPRINT 100fuegos, con más de 40 estampas originales de diferentes temáticas.

De acuerdo con los organizadores, la muestra se sustenta en piezas de calcografías, xilografías, colografías y deviene primer ensayo de este formato en la urbe para disponer del primer MINIPRINT en Cienfuegos y Cuba.

Alexander Cardenes, Yenifer Delgado, Marcel Molina, Osvaldo González, Rafael Caceres Valladares, entre otros, integran la expo de un total de 14 cienfuegueros, junto a creadores de la Habana, Villa Clara y Sancti Spíritus, así como propuestas similares con este concepto y medida de grabado diseñadas por artistas visuales de países como Ecuador y México. –

Por un periodo de dos meses el público local y visitante tiene la oportunidad de apreciar la referida colección «MINIPRINT 100 fuegos» en la Galería del taller de grabado emplazada en el centro histórico de la ciudad. A la Inauguración asistieron alumnos de grabado de la Escuela de Arte Benny Moré y autoridades del sector cultural.-

Como parte de las actividades previstas para este mes, auspiciada por el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el próximo martes 9 de septiembre a las 10.00 de la mañana a la Galería Santa Isabel de Cienfuegos llegará la exposición colectiva itinerante denominada «Taller de Gráfica de la Habana: «62 por 62». –