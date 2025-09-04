Arriba Astilleros Centro a cinco décadas con eficiencia en las reparaciones navales

Compartir en

La conclusión de una moderna fábrica para la elaboración de productos de higiene y aseo, la reparación de casi una veintena de embarcaciones y la cercana puesta en marcha de una planta de oxígeno medicinal forman parte de los logros de la Empresa Militar Industrial Astilleros Centro en la última etapa.

Con esos y otros resultados más de 200 trabajadores de la entidad sureña celebraron hoy el aniversario 50 de su creación, acompañados por Contraalmirante Luis Reyes López, jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, y otras autoridades del territorio y de Unión de Industrias Militares.

El Capitán de Flotilla Gustavo Castellón González, director general de la EMI Astilleros Centro, destacó los aportes al desarrollo de otros sectores como la Salud, con labores en los hospitales cienfuegueros; la energía, la construcción y el transporte, en el que distingue la recuperación de medios para el cruce de bahía.

Castellón González precisó además que el colectivo cuenta con una estrategia para avanzar en la organización, la disciplina, el perfeccionamiento empresarial, las inversiones, la certificación de las finanzas, el control interno, así como en la infraestructura marítima- portuaria.

A decir de su director los 50 años de Astilleros Centro constituyen incentivo para el cumplimiento de otras metas como la certificación del sistema de gestión de la calidad, el logro de la condición de empresa de alta tecnología y el impulso de las exportaciones.

Durante la ceremonia por el medio siglo de la Empresa Militar Astilleros Centro varios trabajadores fueron agasajados con la Distinción Servicio Distinguido, el mérito de Destacado en la Preparación para la Defensa y la Medalla Combatiente en la Producción y la Defensa.

Igualmente, integrantes de la entidad recibieron el carnet que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba, y organismos que mantienen alianzas de trabajo con la industria merecieron honores.

Dentro del marco de la conmemoración por el aniversario 68 del Levantamiento Popular Armado del 5 de septiembre de 1957 combatientes de la gesta y sus familiares acompañaron también a los representantes de la Empresa Militar Industrial territorio, quienes festejan cinco décadas de eficiencia en las reparaciones navales.