🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Llama vicepresidente cubano a consolidar el programa arrocero

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Compartir en

Ante la necesidad de elevar las producciones de arroz nacional con las capacidades de riego, combustible y fertilizantes, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, llamó en Cienfuegos a consolidar todas las áreas posibles para futuras cosechas.

El llamado convoca a la movilización de todas las entidades del Ministerio de la agricultura para sembrar más de 90 000 hectáreas en Cuba con el concurso de los productores particulares y disminuir importaciones.
Orlando Díaz, director de la Empresa Agroindustrial de granos Aguada, expuso las condiciones para alcanzar mayores rendimientos del grano y mencionó el compromiso de 118 productores para las contrataciones.
Ante los principales dirigentes de la provincia de Cienfuegos, Valdés Mesa insistió en el control de las siembras y la responsabilidad del gobierno para la distribución territorial con precios adecuados.

(Noticia en Construcción)

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Entregan en Cienfuegos Moneda 50 aniversario de la Nueva Trova

🎧 Entregan en Cienfuegos Moneda 50 aniversario de la Nueva Trova

El mundo mágico del artista visual Vladimir Rodríguez

📹 El mundo mágico del artista visual Vladimir Rodríguez

Cienfuegos: Mejor es posible entre todos los cubanos

Cienfuegos: Mejor es posible entre todos los cubanos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *