Llama vicepresidente cubano a consolidar el programa arrocero

Ante la necesidad de elevar las producciones de arroz nacional con las capacidades de riego, combustible y fertilizantes, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, llamó en Cienfuegos a consolidar todas las áreas posibles para futuras cosechas.

El llamado convoca a la movilización de todas las entidades del Ministerio de la agricultura para sembrar más de 90 000 hectáreas en Cuba con el concurso de los productores particulares y disminuir importaciones.

Orlando Díaz, director de la Empresa Agroindustrial de granos Aguada, expuso las condiciones para alcanzar mayores rendimientos del grano y mencionó el compromiso de 118 productores para las contrataciones.

Ante los principales dirigentes de la provincia de Cienfuegos, Valdés Mesa insistió en el control de las siembras y la responsabilidad del gobierno para la distribución territorial con precios adecuados.

