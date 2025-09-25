Destacan realizadores cienfuegueros en Festival Nacional de Televisión

Compartir en

El colectivo del Telecentro Perlavisión, de Cienfuegos, ganó varios premios y menciones en la competencia nacional de audiovisuales con sede en la provincia de Las Tunas.

Dánae Águila Gutiérrez, directora del canal, dijo que, en categorías especiales, sobresalió el infantil Abrapalabra con la temática basada en la vigencia de la vida y obra de José Martí.

Otras obras como el programa de verano Te veré en el barrio, dirigido por Boris García Cuartero, alcanzó un lauro por mostrar la participación ciudadana; también la serie documental La otra Casablanca con un tercer premio y con la dirección de Jorge Luis Marí.

El canal cienfueguero destacó por las menciones en locución infantil, la especialidad de Fotografía y en programas musicales, enfatizó la directora de Perlavisión, medio de prensa que celebró 25 años, recientemente.