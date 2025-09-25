Encabeza Teresa Amarelle Boué visita integral a Cienfuegos

Compartir en

Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas encabeza este jueves una visita integral a todos los municipios cienfuegueros.

Varias comisiones de trabajo con integrantes del Secretariado Nacional y homólogas sureñas recorren centros de trabajo con alta concentración femenina, negocios de mujeres emprendedoras y asisten a reuniones en bloques y áreas; así como intercambian con jóvenes sobre adicciones.

El programa concibe además una plenaria de intercambio con dirigentes de base para abordar retos y desafíos de la organización, el proceso por el Aniversario 65 de la FMC; así como la labor de las federadas en el enfrentamiento a las drogas y papel que desempeñan en el trabajo con menores en la prevención del delito.