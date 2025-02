Compartir en

Como parte de las acciones en Cienfuegos de la XV Bienal de la Habana, Vladimir Rodriguez Sánchez, artista visual y miembro de la Uneac sureña, propone la Instalación denominada «Dron», de la serie «All we need is love?».

Según adelantó el creador en exclusiva a la radio, en el Taller de los Artistas quedará emplazada la pieza, concebida este año, con dimensiones variables y sustento en materiales como el plástico, la fibra de vidrio, madera, cables de acero y tierra.

«Debe ganar mucho cuando la monte, he de colgarla, escorada del lado derecho, lleva una franja de tierra en el piso en forma de triángulo hacia la puerta de los talleres de la calle La Mar y en la supuesta dirección del vuelo, o sea: en el intento de aterrizar o de encontrar el cielo», adelantó Rodríguez Sánchez.

Sobresale el debate histórico de todo proyecto u obra humana que sin lo necesario pretende levantar vuelo, agregó el artista. La obra recuerda a Rubén Villena cuando dijo: «Y estas alas tan cortas y estas alas queriendo conquistar esas nubes».