Cienfuegos / Sociedad

Retoman salidas habituales del tren Santo Domingo-Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Limitan transporte ferroviario de pasajeros en Cienfuegos
Luego de concluida la etapa estival el tren de pasajeros con destino a Santo Domingo retoma las salidas habituales de las 4:40 y 4:44 de la tarde desde el andén perlasureño hacia el hermano municipio de la provincia villaclareña.

Yulexis Moreno Manzur, director general de Ferrocarriles Cienfuegos, informó que mantendrá la rutina habitual del regreso en la madrugada, lo cual beneficia a pasajeros de los municipios de Lajas, Cruces, Palmira y la zona periférica de la Perla del Sur.

El tren que cubre la ruta de Santo Domingo a Cienfuegos, en el horario matutino, resulta medio de transportación efectivo para el sector estudiantil y los trabajadores, por su asequible precio.

