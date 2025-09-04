Acogerá Teatro Terry de Cienfuegos Gala Cultural en conmemoración al 5 de Septiembre 

Compartir en

La Gala Cultural «Cienfuegos 57: Mar y Fuego», en saludo al aniversario 68 del Levantamiento Popular Armado, ocurrido el 5 de septiembre de 1957 en esta ciudad, acontecerá en el Teatro Tomás Terry, este jueves 4 de septiembre, a las 8:00 de la noche.

Daymani Blanco Serra, director artístico y general de la puesta, adelantó que en el referido espectáculo participan bailarines del Folclórico sureño y actores de los colectivos Centro Dramático, Guiñol Cienfuegos, Velas Teatro, Cañabrava, La Fortaleza, y los Elementos, unidos al talento de la cantautora Rosa Campo y la solista Danaysi Brito.

La pieza «Cienfuegos 57: Mar y Fuego» cuenta con dirección de actores de Lázaro Pérez Valdés y asesoría histórica del investigador local Orlando Félix García Martínez, para las múltiples dramatizaciones del suceso.

La propuesta, con fuerte componente teatral, organizada desde la Dirección Provincial de Cultura en el territorio, rememora la hazaña protagonizada por civiles y marines que puso en pie de lucha a los cienfuegueros en 1957.

A decir de los organizadores, la obra que subirá a la sala principal del coliseo contará además en el apartado coreográfico con los diseños de la maître Bárbara Lamí Aguiar, directora del Conjunto Folklórico de Cienfuegos.